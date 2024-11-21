21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 6091215.4 25670 ２. 日経ベア２5228 -29.2 310.9 ３. 野村日経平均5164 8.1 39470 ４. 日経ブル２492030.4 275.5