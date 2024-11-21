毎年大阪ステーションシティにて開催際されている冬の風物詩「Twilight Fantasy」の開催が決定！2024年は、ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海２』の公開を記念したイルミネーション装飾や公開記念カフェ、大阪ステーションシティ内を巡るキーワードスタンプラリーが実施されます☆ 大阪ステーションシティ ディズニー映画『モアナと伝説の海２』公開記念「Twilight Fantasy（トワイライトファンタジー）〜神秘的な冒険