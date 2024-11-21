今回ご紹介するのはダイソーで購入したポーチ。220円（税込）とほかの商品と比べると少しお高めなのですが、とっても便利なアイテムなんです！持ち運びやすいコンパクトサイズながら、機能性◎また使いやすさにもこだわられています。かゆい所に手が届くような商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キルティングマルチポーチ（黒）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーサイ