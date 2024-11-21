中国とブラジル、運命共同体に関する共同声明を発表20日、共同声明に署名した習近平主席（左）とルラ大統領。（ブラジリア＝新華社記者/謝環馳）【新華社ブラジリア11月21日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日午前、ブラジルの首都ブラジリアで、同国のルラ大統領と「手を携えてより公正な世界とより持続可能な地球を構築する両国の運命共同体に関する共同声明」に署名し、発表した。