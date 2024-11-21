タレントの菊地亜美（34）が21日、横浜市内で行われた『奥名所 Presents by NISSAN ROOX』の発表会に出席した。現在第2子を妊娠中の菊地は「今は妊娠6ヶ月です」と報告。ふっくらとしたお腹をさすりながら「元気なのでまだまだ仕事を頑張ります！」と笑顔で話した。【全身ショット】エレガント！第2子妊娠中でふっくらお腹の菊地亜美日産は、日産ルークスの新たな取り組みとして、事前調査から見えた家族の「おでかけ先のマン