米テキサス州で宇宙船の打ち上げに立ち会うイーロン・マスク氏（左）とトランプ次期大統領＝19日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米次期政権で政府外の新組織「政府効率化省」を率いることになるイーロン・マスク氏は20日、年間5千億ドル分の歳出（約78兆円）について削減を検討すると明らかにした。対象には国際機関への15億ドルの資金供与や人件費などが含まれるとしている。ともに新組織を率いるビベック・ラマ