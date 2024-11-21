メジャーでは5打数ノーヒットと結果を出せていないファビアン。(C)Getty Images実現すれば、興味深い補強となるのは間違いない。現地11月20日、国際的な移籍情報に詳しい全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者は、広島がレンジャーズのサンドロ・ファビアンと総額580万ドル（約8億9320万円）の3年に60万ドル（約9240万円）の出来高払いを付帯した契約で合意したと伝えた。 【動画】日本で大化けする可能性!? ファビア