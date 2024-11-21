セリアの季節もの売り場を覗いてみると、可愛いクリスマスグッズが豊富に並んでいます！今回はお洒落な雑貨屋さんに置いてありそうな、あたたかみのある木製のオブジェをチョイスしました♡￥110（税込）とプチプラだったので、2種類GETしてきましたよ♪合わせて飾るととっても可愛いんです♡早速見てきましょう！【詳細】他の記事はこちらスリムで飾りやすい！『CPH‐1600 ウッドミニツリー』商品名：CPH‐1600 ウッド