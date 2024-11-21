先日ダイソーをパトロール中に、気になる商品を発見。ダイソーで度々話題になる、あの大学とのコラボ商品がまたやってくれました！今回ご紹介するのは、棚板付きの便利なファイルボックス。好きな位置に棚板を移動でき、効率的に収納できる優れものです◎自分で作る楽しさも味わえて、お値段はなんと100円とお手頃！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：棚板を付けられるファイルボックス価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ