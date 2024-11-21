ボーイズグループSEVENTEENがK-POPアーティストとして初めてアメリカで放送されるディズニーの年末特集番組のステージに立つ。【写真】入隊のジョンハン、ファンへの愛語る「CARATを守るため」11月20日（以下、現地時間）、米ABCによるとSEVENTEENは来る12月1日に放送されるディズニーの特集番組『The Wonderful World of Disney：Holiday Spectacular』（以下、『The Wonderful World of Disney』）に出演し、クリスマスの名曲『S