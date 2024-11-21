石破首相は２１日午前、ペルーでのアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議、ブラジルでの主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳会議などの外遊を終え、政府専用機で羽田空港に帰国した。午後には、政治資金規正法改正などの政治改革を議論する自民党の会合に出席する予定だ。首相の外遊中、自民、公明両党と国民民主党は、政府の総合経済対策に「年収１０３万円の壁」対策などを盛り込むことで合意した。首相はこれを受け、