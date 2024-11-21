【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）、ＩＬＬＩＴ（アイリット）、ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ（ルセラフィム）が日本のＴＢＳ系で１２月３０日に放送される「第６６回輝く！日本レコード大賞」の受賞者に選ばれた。レコード大賞の公式ホームページによると、ＮｅｗＪｅａｎｓは日本デビューシング