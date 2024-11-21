【モデルプレス＝2024/11/21】King ＆ Princeの永瀬廉が、20日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24:05〜24:25ごろ）に出演。自身のソロ曲「染み」への思いを語った。【写真】キンプリ、新アルバムジャケ写がかっこいい◆永瀬廉、西畑大吾＆正門良規とのコラボへの思いこの日は、永瀬のソロ曲「染み」についての感想メールが届いた。本作は、永瀬と同期のなにわ男子の西畑