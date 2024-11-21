◆第４４回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２１日、東京競馬場今年のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳを制したゴリアット（セン４歳、フランス・Ｆグラファール厩舎、父アドラーフルーク）陣営が記者会見を行った。終盤に壇上へ呼び込まれた共同馬主のジョン・スチュワート氏は、「日本競馬にはここ数十年で多くの進展があった。だが、芝のレースのベストはヨーロッパ