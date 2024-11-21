今日21日の関東は南部を中心に曇りや雨。雨のエリアはだいぶ狭くなりましたが、午後1時頃まで所々で雨が降るでしょう。午前11時までの最高気温は、東京都心で11.1℃と体感的はヒンヤリ。昼過ぎ以降は日が差して、気温上昇へ。この先、来週にかけては寒暖差が大きいでしょう。今日21日の関東午後は天気回復へ今日21日は、関東の南の海上を低気圧が東へ進んでいます。湿った空気が流れ込んでいる、関東南部や沿岸部を中心に雲が広