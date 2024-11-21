◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥＜12回戦＞IBF、WBO1位サム・グッドマン（2024年12月24日有明アリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（31＝大橋）が横浜市内の所属ジムでアマチュア全米王者のジャフェスリー・ラミド（24＝米国）と5ラウンドのスパーリングを行ったと21日、大橋ジムの大橋秀行会長（59）が報告した。井上は12月24日（東京・有明アリーナ）に控えるIBF