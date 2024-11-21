中国の自動車販売台数、１〜１０月は上位１０社で２０８６万３千台吉林省長春市の一汽紅旗繁栄工場の組立ラインで、車両を検査する従業員。（2月19日撮影、長春＝新華社記者/張楠）【新華社北京11月21日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は19日、1〜10月の自動車販売台数のうち、上位10社で2086万3千台となり、全体の84.7％を占めたと発表した。比亜迪（BYD）、上海汽車集団、中国第一汽車集団、重慶長安汽車、浙江吉利