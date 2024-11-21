タレントの菊地亜美（34）が21日、神奈川・横浜で行われた「奥名所 Presented by NISSAN ROOX」発表会」に出席した。2018年2月、一般男性との結婚を発表し、20年には第1子女児を出産。来春第2子出産を控える菊地。クリーム色のワンピースで大きく膨らんだおなかをカバーしながら、可愛らしいヘアスタイルで登場した。ママとして育児に仕事に奮闘する日々。「子供生まれてから本当に車、便利！」と必需品のようだ。「免許取