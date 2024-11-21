楽天の津留崎大成投手（27）が21日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、40万円増の年俸900万円でサイン。「手応えはあったんですけど、あと一つ結果に結びつかない。紙一重が大きな差。その差を埋められるようシーズンオフにしっかりトレーニングしたい」と話した。今季は2度の先発を含む14試合に登板し、1勝1敗、防御率6・85の成績だった。