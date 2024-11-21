高畑充希との結婚を発表した岡田将生が主演していることでさらに話題の『ザ・トラベルナース』（テレビ朝日系）。注目を集めているのは岡田だけではない。【写真】話題のドラマに数多く出演する俳優の遠藤憲一。他、撮影の合間に車椅子で移動する西田敏行さんなども「2022年10月期にシーズン1が放送され、今回はその続編です。岡田さんが演じる那須田歩は、医師の指示があれば医療行為ができるNurse Practitionerの資格をもつ看