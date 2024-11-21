お笑いコンビ・ハリセンボンが２１日、東京ドームシティ・黄色いビル内に２２日からオープンする宇宙体感施設「ＳｐａｃｅＴｒａｖｅｌｉｕｍＴｅｎＱ」のオープニングセレモニーに出席した。近藤春菜は登場から司会に振られ、「角野卓造じゃねーよ！」「ステラおばさんじゃねーよ！」とおなじみのツッコミを連発。午前１０時と朝早くからのイベントながらも、それを感じさせない声量で笑いを誘い「今日はこれを言いにきま