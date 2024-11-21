ブラジル大統領、習近平主席の歓迎式典開催20日、習近平主席らが乗る車列を護衛する騎馬隊。（ブラジリア＝新華社記者/丁林）【新華社ブラジリア11月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日、ブラジルの首都ブラジリアの大統領官邸でルラ大統領と会談した。会談に先立ち、ルラ大統領とロサンジェラ夫人は習近平主席を出迎え、盛大な歓迎式典を開いた。ブラジル大統領、習近平主席の歓迎式典開催20日、習近平主席