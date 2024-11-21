インド西部ガンディナガルの会合で演説するアダニ・グループのゴータム・アダニ会長＝1月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークのブルックリン連邦地検は20日、大陪審が詐欺などの罪で、インドの新興財閥アダニ・グループの会長、ゴータム・アダニ被告（62）らを起訴したと発表した。インド政府関係者に2億5千万ドル（約390億円）以上の賄賂を支払う約束をして事業を受注し、米国の投資家らから資金を得たとされる。