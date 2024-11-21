三重県は20日、新型コロナの最新の感染状況を発表し、1医療機関あたりの感染者の数は12週ぶりに増加しました。一方で、インフルエンザの感染者数は増加傾向にあります。今月11日から17日までに報告された三重県の新型コロナの感染者数は、1医療機関あたり1.75人で、前の週の1.77倍となり、12週ぶりに増加しました。また、先週1週間で新たに入院した患者の数は16人でした。一方、インフルエンザの感染者数は増加傾向にあり、20日時