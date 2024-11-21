草間リチャード敬太の舞台にファンは大満足10月下旬、東京・有楽町にある劇場から出てきたのは、『Aぇ! group』の草間リチャード敬太（28）と小島健（25）。そして、『Hey! Say! JUMP』の薮宏太（34）の３人だ。この日、草間と薮は、同劇場で上演していたミュージカル『tick, tick…BOOM!』に出演していたのだ。「同作はミュージカル『RENT』を生み出しながら、開幕日寸前に急逝したジョナサン・ラーソンの葛藤と成長を描いた物語