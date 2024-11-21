プロのスタントマンが自転車の交通事故を再現し、事故の衝撃や怖さを伝える交通安全教室が20日、三重県明和町の中学校で開かれました。自転車を利用する機会が多い中高生の交通事故を未然に防ごうと、JA多気郡などが開いたもので、明和中学校の1・2年生約400人が参加しました。プロのスタントマンが学校を訪れ、道路への飛び出しなど自転車のルール違反が原因となる事故や、大型車両による巻き込みなど、死亡につながった交通事故