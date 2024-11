H1-KEYが、SB19のJOSH CULLEN(ジョッシュ・カレン)とのコラボ曲をリリースした。彼女たちは昨日(20日)、公式Youtubeチャンネルを通じて「Thinkin' About You」のリミックストラック「Re: Thinkin' About You」のミュージックビデオを公開した。「Re: Thinkin' About You」は、H1-KEYが今年1月に発売した「H1-KEYnote」の初のシリーズである「Thinkin' About You」をリミックスしたトラックだ。ライアン・チョン、Martin Stilli