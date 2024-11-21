中日の大野雄大投手が21日、名古屋市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、1億8000万円ダウンの年俸1億2000万円（金額は推定）で、単年契約を結んだ。減額制限（1億円超は40％）を大幅に超えるダウン提示にも、「1年間投げることを目標にスタートして、それが全くできなかった」と話した。今季は左肘の遊離軟骨除去手術から復帰。今季初登板となった4月3日の巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）で5イニングを投げ1失点で今季初勝