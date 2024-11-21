2023年末に投与した抗がん剤が合わず、死の淵を彷徨った森永卓郎氏。ようやく回復にさしかかったときに真っ先に思ったことが「資産整理をしなければいけない」だったという。それほどまでに資産整理というものは日頃から行き届いておらず、やることが山積みな作業だ。 【グラフ】介護期間の平均年月 書籍『身辺整理』より一部を抜粋・再構成し、知っておきたい資産整理の基礎知識を紹介する。 父の死後に経験した相続地獄 私は