札幌市中央区の複合商業施設・ココノススキノが２０２４年１１月３０日に開業１周年を迎えます。施設内ではアニバーサリーを記念した期間限定のサービスが提供されます。「昼も眠らない街ススキノ」をコンセプトに、札幌市中央区のラフィラ跡地に２０２３年１１月３０日に開業したココノススキノ。施設内では飲食店のほか、スーパーなども営業していて、年間の来場客は８００万人の見込みでしたが、