将棋の“ひふみん”こと加藤一二三・九段にギネス世界記録の認定証がおくられました。世界で最も長く、同じ雑誌でパズルゲームの連載を続けたということで、会見で加藤九段は喜びを語りました。将棋のプロ棋士として活躍した加藤一二三・九段はJAがおもに農家にむけて販売している雑誌で詰め将棋を出題する連載を1959年から続けています。先月、この連載が65年62日続いているといことで、「同一雑誌におけるボードゲームパズル作者