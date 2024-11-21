熊本市のホテルなどで知人女性の下半身などを隠し撮りしたとして、無職の男が逮捕されました。 【写真を見る】知人女性とホテルへ 裸の状態の胸や下半身を3回隠し撮りした容疑で30代男逮捕熊本 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、住所不定で無職の男（30）です。 男は今年（2024年）4月28日から9月27日までの3回、熊本県内に住む20代の知人女性と熊本市中央区のホテルなどを訪れた際、裸の状態の女性の胸や下半身などを