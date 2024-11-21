ＫＤＤＩは２１日、、女子プロゴルファーが中心となって、２０２０年から公式インスタグラムで情報を発信してきた「ＬＡＤＹＧＯ」に特別協賛し「ＫＤＤＩＬＡＤＹＧＯＣＵＰ」を１２月７日に茨城・スターツ笠間ＧＣで開催すると発表した。大会は昨年に続き２回目の実施となる。ツアー１３勝の成田美寿々、通算７勝の吉田弓美子ら３０人が出場し、ペアマッチで争われる。大会は無観客での開催となる。ＬＡＤＹＧＯカ