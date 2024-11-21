Photo: Yama3 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。休日の筆者は20km程度のサイクリングを家族と一緒に楽しんでいますが、ロードバイクやクロスバイクのサドルはやっぱり硬めなんですよね……。多少は慣れましたが、これから距離を伸ばしていきたいのでもう少し対策できれば理想。そこで今回は、空気の力でサドルを快適にする「無重力サドル2」を試