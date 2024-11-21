◇明治神宮野球大会高校の部2回戦明徳義塾0―2横浜（2024年11月21日神宮）明徳義塾（高知）は横浜に0―2の零敗を喫し、2019年以来5年ぶりの初戦突破を逃した。打線が2安打に終わり、相手先発の織田翔希（1年）を攻略できずに終わった。先発左腕の池崎安侍朗（2年）が5安打2失点と好投しただけに、馬淵史郎監督は「投手戦になると思っていた。今日は横浜の日だった」と振り返った。横浜とは甲子園で春に1度、夏に2度