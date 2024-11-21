新しくユネスコ世界文化遺産に登録された日本の「佐渡島の金山」で初めての追悼式が行われる。【画像】「半島人は鈍重で才能が低い」韓国で不満の声金山におけるすべての労働者のための追悼式は、来る11月24日に新潟県佐渡市で開かれる予定だ。韓国の外交部は11月20日、「佐渡鉱山の追悼式を24日13時、日本の佐渡島の西側、新潟県佐渡市のあいかわ開発総合センターで開催することにした」とし、「日本からは民間団体、地方自治体関