今年8月、東京・千代田区にある靖国神社の石柱に落書きをした疑いが強まったとして、警視庁が中国籍の10代の少年の逮捕状を取ったことがわかりました。この事件は今年8月19日未明、千代田区にある靖国神社の石柱に、中国語で「トイレ」などと落書きされているのが見つかったものです。その後の捜査関係者への取材で、中国籍の10代の少年が落書きをした疑いが強まったとして、警視庁が器物損壊と礼拝所不敬の疑いで少年の逮捕状を取