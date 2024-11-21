将棋の加藤一二三九段（84）が、詰め将棋の雑誌連載でギネス世界記録を達成した。【映像】加藤一二三九段の会見の様子｢ひふみん｣の愛称で将棋界内外から親しまれている加藤九段は、1959年の19歳の時にJAグループの月刊誌｢家の光｣で詰め将棋の連載を開始。その連載が先月1日に“65年62日”となり、『同一雑誌におけるボードゲームパズル作者としての最長キャリア』として、ギネス世界記録に認定された。加藤九段は「本日のギ