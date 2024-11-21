３度目の正直はあるのか。大阪維新の会・吉村洋文代表が都構想の再度検討を表明です。（吉村洋文氏）「大阪府と大阪市がバラバラにやるのは良くないし（府市が）一つになって成長する姿を僕は本当に夢見ています。大阪都構想の案についてもう一度、大阪維新の会のみなさんと一緒に考えたい」１１月１９日行われた地域政党・大阪維新の会の代表選挙。再選を果たした吉村洋文氏が立候補者演説で公約として掲げたのは「大阪都構