【モデルプレス＝2024/11/21】ジュエリーブランド・ミキモトが、Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太とパートナーシップ契約を締結したことを発表した。【写真】Number_i神宮寺勇太、胸元にミキモト新作ハイジュエリー纏う◆神宮寺勇太「ミキモト」とパートナーシップ締結神宮寺は6月、ミキモトがパリ・オートクチュール期間中に開催した、新作ハイジュエリーコレクション「The Bows（ザ・ボウズ）」の発表会に来場。今回、縁が