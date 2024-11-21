「ひふみん」の愛称で親しまれている将棋の加藤一二三九段（84）が、詰め将棋の雑誌連載でギネス世界記録を達成しました。84歳の加藤一二三九段は、1959年、19歳の時に月刊誌「家の光」で詰め将棋の連載を始めました。その連載が先月1日に65年62日となり、「同一雑誌におけるボードゲームパズル作者としての最長キャリア」として、ギネス世界記録に認定されました。加藤一二三九段「本日のギネス世界記録達成できることにな