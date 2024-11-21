２０日午後、大阪市の公園で知らない男に渡されたガムを食べた女子児童４人が体調不良になり、３人が病院に搬送されました。２０日午後５時ごろ、大阪市東成区で女の子の父親から「知らない男にもらったガムを噛んで娘が体調不良です」と警察に通報がありました。警察や消防によりますと、午後３時ごろ東成区中本にある北中本公園で見知らぬ男から「ガム食べていいよ」などと声をかけられ、渡されたガムを食べたいずれも小学