お笑いコンビ、平成ノブシコブシの吉村崇（44）が21日、インスタグラムを更新。ロケバスの座席表を公開し、自分の座席位置を自虐した。吉村は番組スタッフや共演者たちの名前が記されたロケバスの座席表を公開。一般的に“上座”とされる運転席後ろの座席にはディレクターらの名前があり、また、後方の座席には「秋元様」「小田井様」「LiLiCo様」といった出演者らしき名前も記載されている。吉村の座席は最も後部の奥という位置。