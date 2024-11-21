現在、廃炉作業が進められている福井県敦賀市の原子炉「ふげん」の内部が公開されました。敦賀市にある「新型転換炉原型炉ふげん」は核燃料サイクルの技術開発の一翼を担いましたが、２００３年に運転を終了。現在は廃炉作業が進められていて、日本原子力研究開発機構は１１月２０日、原子炉建屋やタービン建屋の内部を報道陣に公開しました。解体・除染された部品がタービン建屋に保管されている様子や、原子炉周辺設備の解