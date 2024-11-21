【週刊ヤングジャンプ 2024年51号】 11月21日 発売 価格：480円 集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年51号」を本日11月21日に発売した。価格は480円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙＆巻頭グラビアを飾るのは加藤栞さん。巻頭カラーには野田サトル氏の「ドッグスレッド」が登場する。また、市川ヒロミ氏の「二兎の除霊師