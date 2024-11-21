アイデア料理がお得意な料理系YouTuberのかっちゃんさん。YouTubeチャンネル『kattyanneru』には、材料レスで簡単＆おいしく作れるレシピが多く、献立のマンネリ化防止にお役立ちなのです♪今回は子どもウケしそうな「パリパリチーズバーガー」に挑戦！餃子の皮をパリパリのバンズに仕立てたアイデア料理だとか。パティ部分も捏ねずに作れ、ハンバーグを作るよりも楽チン♪これは大人だって、食べるのが楽