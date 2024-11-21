マネックスグループが大幅高で４連騰。年初来高値を連日で更新した。米トランプ次期政権のもと、仮想通貨（暗号資産）ビジネスにフレンドリーな政策が遂行されるとの期待感が膨らむなかで、米ブルームバーグ通信が日本時間２１日未明、「トランプ次期米大統領の政権移行チームは、ホワイトハウス内に暗号資産（仮想通貨）政策に特化した役職を新設するかどうかについて、業界関係者と協議を行って