卓球のWTTファイナルズ福岡で中国が初戦で5敗するという「異常事態」が起きている。中国メディアの北京日報などが20日付で伝えた。中国は同日、男子シングルス世界ランキング9位の林高遠（リン・ガオユエン）（29）が同16位のダルコ・ヨルジッチ（スロベニア）（26）に0-3のストレートで敗戦。第1、2ゲームは常にリードされる展開で奪われ、第3ゲームは一時逆転したが再逆転され力尽きた。また、同5位の梁靖崑（リアン・ジンクン）