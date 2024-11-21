「ひふみん」の愛称で親しまれる将棋棋士・加藤一二三 九段が、JAグループのファミリーマガジン『家の光』に掲載されている詰め将棋コーナーで、ギネス世界記録™に認定されました！記録名は、「同一雑誌におけるボードゲームパズル作者としての最長キャリア」。なんと19歳のときから65年以上、雑誌『家の光』で詰め将棋の連載を続けてきたんですって！ 【愛知県瀬戸市民】熱愛&#9825