午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８９１、値下がり銘柄数は６８５、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中１２業種が上昇。値上がり上位に非鉄、銀行、繊維製品など。値下がりで目立つのは鉱業、精密機器、機械、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS